При пожаре в частном доме в Калмыкии погибли четыре человека
20 октября 202414:19
Двое взрослых и два ребенка стали жертвой пожара в частном доме в Калмыкии, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло в доме в селе Плодовитое. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные обнаружили тела четырех человек, из них двое - несовершеннолетние.
Как пишет ТАСС, жилой дом не был оборудован пожарным извещателем.
Ранее трое граждан России пострадали в результате сильного пожара в отеле турецкого города Бельдиби, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru