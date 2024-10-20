При пожаре в частном доме в Калмыкии погибли четыре человека

Двое взрослых и два ребенка стали жертвой пожара в частном доме в Калмыкии, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Возгорание произошло в доме в селе Плодовитое. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела четырех человек, из них двое - несовершеннолетние.

Как пишет ТАСС, жилой дом не был оборудован пожарным извещателем.

Ранее трое граждан России пострадали в результате сильного пожара в отеле турецкого города Бельдиби, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарныеКалмыкия

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