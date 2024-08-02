МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
Пятнадцать человек спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне из-за взрыва. Об этом сообщило МЧС.
«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей», — отметили в ведомстве.
Также спасатели извлекли тела четырех погибших.
Ранее в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушились два подъезда здания. Минздрав сообщал, что после ЧП были госпитализированы десять человек. Власти Свердловской области пообещали выплатить пострадавшим по 300-600 тысяч рублей, семьям погибших — по 1,5 млн, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru