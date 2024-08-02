МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей», — отметили в ведомстве.

Также спасатели извлекли тела четырех погибших.

Ранее в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушились два подъезда здания. Минздрав сообщал, что после ЧП были госпитализированы десять человек. Власти Свердловской области пообещали выплатить пострадавшим по 300-600 тысяч рублей, семьям погибших — по 1,5 млн, пишет Ura.ru.

