МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

Пятнадцать человек спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне из-за взрыва. Об этом сообщило МЧС.

Количество погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей», — отметили в ведомстве.

Также спасатели извлекли тела четырех погибших.

Ранее в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газовоздушной смеси, обрушились два подъезда здания. Минздрав сообщал, что после ЧП были госпитализированы десять человек. Власти Свердловской области пообещали выплатить пострадавшим по 300-600 тысяч рублей, семьям погибших — по 1,5 млн, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВзрывОбрушениеМЧСНижний Тагил

Горячие новости

Все новости

партнеры