Названа причина экстренной посадки самолета в Екатеринбурге
Неустойчивое показание датчика скорости привело самолет рейса Москва – Новосибирск к незапланированной посадке в аэропорту Екатеринбурга. По поводу инцидента Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.
Незапланированная посадка в аэропорту Кольцово из-за технической неисправности произошла 12 сентября в 03:48. Самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».
На борту лайнера было 182 пассажира, из них 11 детей. В результате незапланированной посадки пострадавших не оказалось, воздушное судно приземлилось без повреждений.
Самолет вылетел в Новосибирск.
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