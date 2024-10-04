При атаке беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило МЧС.

Как отметили в ведомстве, в Никитовском районе города из-за обстрела произошло возгорание. Когда пожарные следовали на место ЧП, по автоцистерне ударил БПЛА.

«Водитель получил сквозное ранение плеча. Он госпитализирован», — заявили в МЧС.

Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее в Белгороде в результате падения сбитого дрона получил травмы один мирный житель, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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