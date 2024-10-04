При атаке беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
4 октября 202408:40
Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило МЧС.
Как отметили в ведомстве, в Никитовском районе города из-за обстрела произошло возгорание. Когда пожарные следовали на место ЧП, по автоцистерне ударил БПЛА.
«Водитель получил сквозное ранение плеча. Он госпитализирован», — заявили в МЧС.
Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Ранее в Белгороде в результате падения сбитого дрона получил травмы один мирный житель, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru