Президент Южной Осетии Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Владикавказа с гипертоническим кризом. Пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова сообщила, что его состояние на данный момент стабильное.
По словам главного врача больницы, Гаглоев был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом гипертонический криз. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении, где проходят необходимые обследования в соответствии с медицинскими стандартами.
Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии в 2022 год. До своей президентской карьеры занимал различные должности в органах власти Южной Осетии и активно участвовал в политической жизни республики.
В 2017 году он уже баллотировался на пост президента, но не победил на выборах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru