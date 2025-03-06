Президент Южной Осетии Гаглоев госпитализирован с гипертоническим кризом

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу Владикавказа с гипертоническим кризом. Пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова сообщила, что его состояние на данный момент стабильное.

По словам главного врача больницы, Гаглоев был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом гипертонический криз. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении, где проходят необходимые обследования в соответствии с медицинскими стандартами.

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Алан Гаглоев был избран президентом Южной Осетии в 2022 год. До своей президентской карьеры занимал различные должности в органах власти Южной Осетии и активно участвовал в политической жизни республики.

В 2017 году он уже баллотировался на пост президента, но не победил на выборах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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