Пожары в Рязанской области будут тушить семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов
Семь тяжелых самолетов и 10 вертолетов, а также почти 900 человек специалистов отправились в Рязанскую область для тушения пожаров. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Павел Малков в воскресенье, 21 августа.
«Продолжают прибывать дополнительные силы. Сегодня уже, можно сказать, беспрецедентные совершенно ресурсы здесь стянуты - работает семь тяжелых самолетов, 10 вертолетов. Личный состав в целом сегодня будет уже почти 900 человек. Все эти силы координируются, все федеральные, региональные ведомства работают в тесной связи. Работа идет, работа ведется. В любом случае понятно, что эта ситуация еще какое-то время требует решения», - отметил Малков.
По его словам, приходится работать оперативно из-за сильных порывов ветра и успевать действовать в течение светового дня.
Первый пожар в Рязанской области начался 7 августа. Из-за возгораний в регионе запах гари стал ощущаться на юге, западе и юго-западе Москвы, отдельных областях ЦФО 17 и 18 августа. Режим ЧС действует в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области.
18 августа МЧС России возбудило уголовное дело по факту природного пожара в Спасском районе Рязанской области. По предварительным данным, причинами масштабных пожаров стало неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица. По сведениям на утро воскресенья площадь пожаров в Рязанской области составляет 8,6 тыс. га.
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