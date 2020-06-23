Два человека пострадали при взрыве баллона в Подмосковье
23 июня 202015:17
В подмосковном селе Пехорка под Люберцами два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме.
В экстренных службах региона отметили, что ЧП произошло при проведении ремонтных работ в двухэтажном доме — там устанавливали натяжные потолки. Взрыв произошел после того, как упал баллон.
В результате инцидента возник пожар на площади 40 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru