Два человека пострадали при взрыве баллона в Подмосковье

В подмосковном селе Пехорка под Люберцами два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме.



В экстренных службах региона отметили, что ЧП произошло при проведении ремонтных работ в двухэтажном доме — там устанавливали натяжные потолки. Взрыв произошел после того, как упал баллон.



В результате инцидента возник пожар на площади 40 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано, передает сайт «Подмосковье сегодня».

