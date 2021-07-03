Пожар в жилом доме в Горячем Ключе ликвидирован

Возгорание кровли жилого дома в Горячем Ключе полностью ликвидировано, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе

По данным ведомства, к 00:29 была объявлена локализация пожара, позже пожарные ликвидировали открытое горение. Ликвидация возгорания объявлена в 02:12.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, по предварительным данным пострадал один человек.

Ранее стало известно о возгорании кровли в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе на площади 400 квадратных метров. Сто жильцов дома были эвакуированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Краснодарский КрайПожар
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