Пожар в жилом доме в Горячем Ключе ликвидирован
Возгорание кровли жилого дома в Горячем Ключе полностью ликвидировано, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, к 00:29 была объявлена локализация пожара, позже пожарные ликвидировали открытое горение. Ликвидация возгорания объявлена в 02:12.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, по предварительным данным пострадал один человек.
Ранее стало известно о возгорании кровли в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе на площади 400 квадратных метров. Сто жильцов дома были эвакуированы.
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