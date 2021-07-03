Пожар произошел в жилой пятиэтажке в Горячем Ключе
3 июля 202101:13
Кровля жилого пятиэтажного дома загорелась в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло по улице Ярославского.
«Установлено, что произошло возгорание кровли в жилом пятиэтажном доме на площади 400 кв. м, эвакуировано 100 человек», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru