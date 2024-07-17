МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве

В среду на Пресненском валу в центре Москвы произошел пожар, который удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Ранее стало известно, что загорелось чердачное помещение четырехэтажного здания старой постройки на Пресненском Валу в Москве.

Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров

В среду на Пресне в здании Центра цифровизации образования возник пожар, объявлен повышенный уровень сложности.

Здание было полностью эвакуировано. Движение автомобилей в районе здания перекрыто. Для тушения прибыл вертолет К-32 из Московского авиационного центра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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