МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве
В среду на Пресненском валу в центре Москвы произошел пожар, который удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее стало известно, что загорелось чердачное помещение четырехэтажного здания старой постройки на Пресненском Валу в Москве.
В среду на Пресне в здании Центра цифровизации образования возник пожар, объявлен повышенный уровень сложности.
Здание было полностью эвакуировано. Движение автомобилей в районе здания перекрыто. Для тушения прибыл вертолет К-32 из Московского авиационного центра, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru