МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве

В среду на Пресненском валу в центре Москвы произошел пожар, который удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Ранее стало известно, что загорелось чердачное помещение четырехэтажного здания старой постройки на Пресненском Валу в Москве.