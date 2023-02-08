Пожар в порту Искендерун на юге Турции взяли под контроль

Он опубликовал видеоролик, на котором пожарные продолжают борьбу с огнём.

«Пожар взят под контроль, наши специалисты продолжают усилия с целью полностью потушить огонь», - написал Имамоглу.

Пожар в Порту Искендерун на юге Турции произошёл после землетрясения в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Борьба с огнём продолжилась и 7 февраля, по данным телеканала TRT, огонём были охвачены не менее 1,5 тысячи контейнеров.

Ранее МЧС России отправило в Турцию самолёт-амфибию Бе-200, который планируется применить для оказания помощи в турецким огнеборцам, сообщает RT.

