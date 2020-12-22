МЧС выявило в домах престарелых более 1,4 тысячи нарушений пожарной безопасности

Более 1,4 тысячи нарушений требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов выявило МЧС России в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что государственный пожарный надзор провёл около 340 плановых и 160 внеплановых проверок учреждений. Нарушения были обнаружены в 154 интернатах для престарелых и инвалидов, домах престарелых, геронтологических, геронтопсихиатрических, комплексных центрах.

По данным МЧС, 70 юридических и 128 должностных лиц были привлечены к административной ответственности. В учреждениях чаще всего отмечали ненадлежащее содержание эвакуационных путей, неисправности или отсутствие автоматических систем защиты от пожара и недостаток средств пожаротушения.

Как сообщает ведомство, на учёте МЧС находятся более 1,7 тыс. домов-интернатов для престарелых, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска. За прошедшие три года в зарегистрированных учреждениях для престарелых было зафиксировано всего шесть пожаров и один погибший.

