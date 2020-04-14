Пожар в Чернобыле удалось остановить

Ситуация в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где с прошлой недели не удавалось потушить лесной пожар, стабилизировалась. Как сообщает Госслужба Украины по ЧС, сейчас открытого огня уже нет — наблюдается лишь «незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами».

К тушению пожара была привлечена авиация — три самолёта и три вертолёта, за вчерашний день сбросивших 538 тонн воды.

Член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сегодня рассказал, что тушению пожара помог прошедший в Киевской области дождь. «Все идет на спад … Я очень надеюсь, что сегодня последний день этого пожара и мы сможем выдохнуть», - сообщил он.

Накануне Емельяненко заявил, что пожар подошёл вплотную к хранилищу радиационных отходов «Подлесный».

Между тем, Центр ядерной безопасности предупреждает, что во вторник, 14 апреля, дым от пожаров в Чернобыльской зоне может дойти до Киева.

