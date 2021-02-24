Пожар охватил 1 тыс. кв. м торгового центра в Горно-Алтайске
Торговый центр «Ткацкий-1» загорелся в Горно-Алтайске. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС России по Республике Алтай.
По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что на тушение пожара направили две пожарные части Горно-Алтайска и дополнительно пожарную часть Маймы. В пресс-центре добавили, что люди эвакуировались самостоятельно.
Пожарные делают все, чтобы не допустить распространение огня. Сейчас сотрудники спасательных служб уточняют количество эвакуированных, сообщили в МВД.
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