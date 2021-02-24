Пожар охватил 1 тыс. кв. м торгового центра в Горно-Алтайске

Госдолг России увеличился на 5,4 трлн рублей ВОЗ заявила о снижении смертности от COVID-19 в мире за неделю на 20% В трех районах Челябинской области из-за непогоды объявлен режим ЧС Эксперты зафиксировали рост потребление водки в России в 2020 году Федеральная служба судебных приставов лидирует по количеству жалоб в «Кривую линию» НСН