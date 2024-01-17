Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти человек
17 января 202412:59
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти человек, пишет Telegram-канал Baza.
В результате происшествия три человека получили ожоги, еще один контужен, остальные получили переломы и раны.
На данный момент площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. На месте работают сотрудники МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru