Пожар на подмосковной фабрике охватил 8 тыс. кв. метров

Площадь пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы выросла до 8 тысяч кв. метров, передают «Известия».

Ранее МЧС сообщила, что привлекла к ликвидации пожара 3 единицы техники и 11 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание ангара на территории фабрики.

На самарском заводе локализовали пожар

Обстоятельства происшествия устанавливаются, данных о пострадавших не поступало.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЗаводПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры