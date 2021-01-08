Пожар на подмосковной фабрике охватил 8 тыс. кв. метров
8 января 202109:27
Площадь пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы выросла до 8 тысяч кв. метров, передают «Известия».
Ранее МЧС сообщила, что привлекла к ликвидации пожара 3 единицы техники и 11 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание ангара на территории фабрики.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, данных о пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru