Пожар на подмосковной фабрике охватил 8 тыс. кв. метров

Площадь пожара на территории мебельной фабрики в подмосковном поселке станции Бронницы выросла до 8 тысяч кв. метров, передают «Известия».

Ранее МЧС сообщила, что привлекла к ликвидации пожара 3 единицы техники и 11 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание ангара на территории фабрики.