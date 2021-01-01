На самарском заводе локализовали пожар
Пожар, возникший на недействующем подшипниковом заводе в Самаре, локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В 17.47 (16.47 мск) объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники», - сказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что возгорание произошло в пятницу около 8:00 (7:00 мск) на площади 800 квадратных метров ОАО «Самарский подшипниковый завод». Пожар получил третий повышенный ранг вызова. Во время пожара погиб один человек. Площадь возгорания увеличилась к 16:00 (15:00 мск) до 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем, составила 3,5 тысячи «квадратов». Для тушения пожара использовали два пожарных поезда.
Прокуратура и СУСК проводят проверку по факту пожара, в результате которого погиб один человек.
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