На самарском заводе локализовали пожар

«В 17.47 (16.47 мск) объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходит очаговое горение на площади 500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единицы техники», - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в пятницу около 8:00 (7:00 мск) на площади 800 квадратных метров ОАО «Самарский подшипниковый завод». Пожар получил третий повышенный ранг вызова. Во время пожара погиб один человек. Площадь возгорания увеличилась к 16:00 (15:00 мск) до 1,2 тысячи квадратных метров, а площадь, пройденная огнем, составила 3,5 тысячи «квадратов». Для тушения пожара использовали два пожарных поезда.

Прокуратура и СУСК проводят проверку по факту пожара, в результате которого погиб один человек.

