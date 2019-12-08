Появилось видео ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Ранее, 7 декабря, в Нижнем Новгороде в результате ДТП пострадали трое взрослых и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в качестве подозреваемого был задержан 43-летний гражданин.

В этот же день в Москве в результате ДТП водитель Mazda насмерть сбил трех человек. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная». В момент аварии, согласно данным пресс-службы ГИБДД города Москвы, водитель находился в нетрезвом состоянии. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что в России приняты жесткие меры наказания за пьяную езду.

