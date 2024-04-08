Пострадавшие от паводка в Орске получат по 100 тысяч рублей

По его словам, губернатор Оренбуржья Денис Паслер принял решение увеличить региональные выплаты в два раза. Сумму в 100 тысяч Козупица назвал не компенсацией, а первоочередной поддержкой.

«Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», - сообщил мэр.

В Орске в результате прорыва дамбы подтопило более шести тысяч домов. Эвакуировано свыше двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

