Пострадавшие от паводка в Орске получат по 100 тысяч рублей
Все члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по 100 тысяч рублей, написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.
По его словам, губернатор Оренбуржья Денис Паслер принял решение увеличить региональные выплаты в два раза. Сумму в 100 тысяч Козупица назвал не компенсацией, а первоочередной поддержкой.
«Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», - сообщил мэр.
В Орске в результате прорыва дамбы подтопило более шести тысяч домов. Эвакуировано свыше двух тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru