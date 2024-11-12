Поставщиков Минобороны России обвинили в хищении 50 млн рублей

В мошенничестве в особо крупном размере обвинили гендиректора компании «Эльбро» Ивана Мальцева, гендиректора НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, гендиректора 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России Александра Молодченко и Ольгу Павлову.

Сообщается, что поставки деталей по завышенным ценам осуществлялись с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года. Бюджет понес ущерб в размере свыше 50 млн рублей.

Ранее суд принял решение об аресте имущества обвиняемых по делу о хищении недвижимости у министерства обороны России на 700 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

