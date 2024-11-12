Поставщиков Минобороны России обвинили в хищении 50 млн рублей
Четверым фигурантам уголовного дела следователи предъявили обвинение в хищении бюджетных средств. Преступление было совершено в ходе исполнения гособоронзаказа при поставках запчастей для техники министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В мошенничестве в особо крупном размере обвинили гендиректора компании «Эльбро» Ивана Мальцева, гендиректора НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, гендиректора 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России Александра Молодченко и Ольгу Павлову.
Сообщается, что поставки деталей по завышенным ценам осуществлялись с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года. Бюджет понес ущерб в размере свыше 50 млн рублей.
Ранее суд принял решение об аресте имущества обвиняемых по делу о хищении недвижимости у министерства обороны России на 700 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставщиков Минобороны России обвинили в хищении 50 млн рублей
- Опра Уинфри опровергла, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
- Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
- СМИ: Трампа заинтересовал доступ к ресурсам Украины в плане победы Зеленского
- СМИ: Треть украинцев согласились уступить территории России
- Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 годам колонии за фейки об армии
- Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах
- Жителям курского приграничья будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей за аренду жилья
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 31 700 военнослужащих
- Экономист предупредила о подорожании товаров первой необходимости на 7,7% в декабре 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru