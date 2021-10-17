Посольство РФ подтвердило гибель четырех соотечественников в Албании

«Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая», - сказано в тексте заявления.

Российские дипломаты рассчитывают на тщательное расследование причин смерти сограждан.

«Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину», - отмечает российский МИД.

По данным СМИ, накануне около 22:20 (23:20 мск) в отеле Gloria в поселке Керрет округа Кавая российские туристы задохнулись в сауне. В качестве предварительной причины смертв названо удушение. В Албании погибли Сергей Буренков (60 лет), Наталья Буренкова (58 лет), Екатерина Буренкова (31 год), Никита Белоусов (37 лет).

