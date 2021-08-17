Последствия землетрясения: в Гаити объявлен трехдневный траур

Власти Гаити объявили траур по погибшим в результате землетрясения, сообщил в эфире государственного телевидения премьер-министр страны Ариэль Анри.

Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение

По его словам, национальный трехдневный траур будет объявлен 17 августа. Он будет продолжаться три дня.

Тем временем, число погибших в результате произошедшего на Гаити землетрясения выросло до 1 тыс. 419.

Цифра была озвучена в эфире государственного телевидения Гаити. Наибольшее число людей погибли в департаменте Юг - 1 тыс. 133.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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