Последствия землетрясения: в Гаити объявлен трехдневный траур
Власти Гаити объявили траур по погибшим в результате землетрясения, сообщил в эфире государственного телевидения премьер-министр страны Ариэль Анри.
По его словам, национальный трехдневный траур будет объявлен 17 августа. Он будет продолжаться три дня.
Тем временем, число погибших в результате произошедшего на Гаити землетрясения выросло до 1 тыс. 419.
Цифра была озвучена в эфире государственного телевидения Гаити. Наибольшее число людей погибли в департаменте Юг - 1 тыс. 133.
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