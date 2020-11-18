Ветеран «Альфы» не верит, что убийц российского летчика в Сирии найдут
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» рассказал в эфире НСН, что найти и наказать убийц Романа Филипова будет почти невозможно.
Следственный комитет России установил личности террористов, сбивших в Сирии самолёт российского летчика Романа Филипова, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, к гибели Филипова причастны участники террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
Террористам заочно предъявлено обвинения, они объявлены в международный розыск, а следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что удастся оперативно найти боевиков, причастных к убийству российского летчика.
«В Сирии идет война. Наши вооруженные силы оказывают помощь сирийским войскам в борьбе с террористами для того, чтобы освободить территорию и сделать Сирию нормальной страной, а не прибежищем бандитов. Я бы не взял на себя смелость говорить, что наша разведка... там очень сильна, потому что мы там находимся в окружении людей, которые не испытывают радость от того, что мы там находимся. В этой ситуации, наверное, трудно проводить вербовку людей, которые бы давали нам информацию», - отметил он.
Собеседник НСН сообщил, что с большой долей пессимизма смотрит на возможность определения местонахождения этих террористов в Сирии и близлежащих государствах.
«Мне кажется, это будет длительная ситуация, которая растянется на годы и не приведет к положительному результату. Очень сомневаюсь, что какая-то страна захочет найти этих бандитов и выдать их России. На сегодняшний момент это добрые и хорошие пожелания, но по нынешней ситуации, это надежды и не более», - заявил он.
Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Его Су-25СМ был сбит из из ПЗРК в воздушном пространстве Сирии. Филипов катапультировался, после чего вступил в неравный в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой.
Президент России Владимир Путин присвоил Роману Филипову звание Героя России.
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