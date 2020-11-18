Ветеран «Альфы» не верит, что убийц российского летчика в Сирии найдут

Следственный комитет России установил личности террористов, сбивших в Сирии самолёт российского летчика Романа Филипова, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, к гибели Филипова причастны участники террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Террористам заочно предъявлено обвинения, они объявлены в международный розыск, а следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что удастся оперативно найти боевиков, причастных к убийству российского летчика.

«В Сирии идет война. Наши вооруженные силы оказывают помощь сирийским войскам в борьбе с террористами для того, чтобы освободить территорию и сделать Сирию нормальной страной, а не прибежищем бандитов. Я бы не взял на себя смелость говорить, что наша разведка... там очень сильна, потому что мы там находимся в окружении людей, которые не испытывают радость от того, что мы там находимся. В этой ситуации, наверное, трудно проводить вербовку людей, которые бы давали нам информацию», - отметил он.