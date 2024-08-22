В жилом доме в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси
Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — написал губернатор в Telegram-канале.
На месте ЧП находится глава округа Андрей Родыгин, после хлопка был создан краевой оперштаб. Махонин поручил оказывать жителям всю необходимую помощь.
Ранее взрыв газа произошел в доме в Гурьевске Калининградской области, пострадал один человек, напоминает РЕН ТВ.
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