В жилом доме в Пермском крае произошел хлопок газовоздушной смеси

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — написал губернатор в Telegram-канале.

На месте ЧП находится глава округа Андрей Родыгин, после хлопка был создан краевой оперштаб. Махонин поручил оказывать жителям всю необходимую помощь.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Гурьевске Калининградской области, пострадал один человек, напоминает РЕН ТВ.

