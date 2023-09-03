После взрыва в доме под Ярославлем госпитализировали двух мужчин
3 сентября 202319:31
Двух пострадавших при взрыве в частном доме в Ярославской области госпитализировали, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.
Пострадали двое мужчин. По данным управления Следственного комитета, происшествие произошло в деревне Никульское.
Взрыв произошел в результате бытового конфликта. Виновником стал сотрудник ФСИН, который привел в действие устройство с поражающими свойствами.
Ранее в Красноярске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru