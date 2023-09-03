После взрыва в доме под Ярославлем госпитализировали двух мужчин

Двух пострадавших при взрыве в частном доме в Ярославской области госпитализировали, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

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Пострадали двое мужчин. По данным управления Следственного комитета, происшествие произошло в деревне Никульское.

Взрыв произошел в результате бытового конфликта. Виновником стал сотрудник ФСИН, который привел в действие устройство с поражающими свойствами.

Ранее в Красноярске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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