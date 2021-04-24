После убийства главы УФСИН по Забайкалью на охоте возбуждено уголовное дело

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в убийстве Евгения Шихова на охоте в Карымском районе Забайкалья подозревают егеря. Правоохранители уже его допрашивают.

Вторым погибшим является начальник СИЗО 1 Валерий Герман, сообщает РЕН ТВ. Он скончался в местной больнице, куда его доставили с огнестрельным ранением.

Евгений Шихов родился 13 декабря 1969 года в поселке Усть-Абакан Республики Хакасия. В уголовно-исполнительной системе в Хакасии работал с 1996 года. С 2008 по 2011 годы занимал пост заместителя начальника Управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, а затем переведен в управление ведомства в Мурманской области. Главой УФСИН по Забайкалью назначен в феврале 2018 года. Шихов год назад получил звание генерал-майора внутренней службы.

