После стрельбы в школе Ижевска задержан директор ЧОП
Директора ООО «Частная охранная организация "Щит"» задержали по делу о нападению на школу в Ижевске. Организация охраняла учебное заведение.
Следствие ходатайствует о его аресте, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии. Судебное заседание по этому вопросу назначено на среду.
В результате нападения на ижевскую школу №88 утром 26 сентября погибли 17 человек, в том числе 11 детей, ранения получили 25 человек, в том числе 23 ребенка. В республике объявлен трехдневный траур. Устроивший стрельбу и позднее покончивший с собой 34-летний Артем Казанцев был приверженцем идеологии «колумбайн» («Колумбайн» - движение, признанное в России террористическим, оно запрещено).
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