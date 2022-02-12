После сбоя на платформе «Электронная Москва» подразделения ГИБДД примут всех клиентов
Сбой на платформе АО «Электронная Москва» ликвидирован, сведения по линии ГИБДД полностью доступны, сообщают в МВД России.
«Центр обработки данных МВД России после проведенных восстановительных работ, спровоцированных сбоем электросистем в АО "Электронная Москва", работает в штатном режиме. Полностью возобновлено функционирование сервиса специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции "ФИС ГИБДД-М"», - сообщает «Интерфакс».
В настоящее время прерванный прием граждан проходит в штатном режиме во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции. Подразделения Госавтоинспекции продолжать работат работы «до последнего клиента» вне зависимости от графика работы на выходных.
Ранее из-за произошедшего сбоя в ГИБДД было прервано оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Вынужденный перерыв составил несколько часов.
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