После аварии с семью погибшими под Самарой прокуратура возбудило уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дела в связи со смертельной аварией под Самарой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Красноярского района региона Игорь Шустов.

Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»). В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — цитирует его RT.

Прокуроры в настоящее время оценивают состояние улично-дорожной сети на месте ДТП.

По данным ТАСС, аварию спровоцировал водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу. Шофер и пассажиры автомобиля скончались, напоминает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что на 8-м км автодороги Самара — Тольятти около 06:00 (05:00 мск), столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen. В результате аварии погибли семь человек. Водитель грузовика не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

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