После аварии с семью погибшими под Самарой прокуратура возбудило уголовное дело
Прокуратура возбудила уголовное дела в связи со смертельной аварией под Самарой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Красноярского района региона Игорь Шустов.
«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»). В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — цитирует его RT.
Прокуроры в настоящее время оценивают состояние улично-дорожной сети на месте ДТП.
По данным ТАСС, аварию спровоцировал водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу. Шофер и пассажиры автомобиля скончались, напоминает РИА ФАН.
Ранее стало известно, что на 8-м км автодороги Самара — Тольятти около 06:00 (05:00 мск), столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen. В результате аварии погибли семь человек. Водитель грузовика не пострадал, сообщает РЕН ТВ.
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