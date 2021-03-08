После аварии с семью погибшими под Самарой прокуратура возбудило уголовное дело

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения»). В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета», — цитирует его RT.

Прокуроры в настоящее время оценивают состояние улично-дорожной сети на месте ДТП.

По данным ТАСС, аварию спровоцировал водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу. Шофер и пассажиры автомобиля скончались, напоминает РИА ФАН.

Ранее стало известно, что на 8-м км автодороги Самара — Тольятти около 06:00 (05:00 мск), столкнулись грузовик ISUZU и легковой автомобиль Volkswagen. В результате аварии погибли семь человек. Водитель грузовика не пострадал, сообщает РЕН ТВ.

