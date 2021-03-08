Названа предварительная причина смертельного ДТП под Самарой

По предварительном данным, ДТП в Самарской области, в котором погибли семь человек, произошло по вине водителя легкового автомобиля. Об этом пишут «Известия».

По словам источника, водитель легкового Volkswagen выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирским грузовиком Isuzu.