Пользователи обнаружили несостыковку на видео с погибшим мэром Кривого Рога

Украинские интернет-пользователи обнаружили несоответствие фотографий и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает телеканал ТСН.

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Юзеры подчеркнули, что на видеозаписи, сделанной в доме Павлова перед его смертью, он ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. При этом на ногах у погибшего были надеты тапочки на босу ногу, отмечает Газета.ру.

Однако на опубликованных после смерти фото Павлова видно, что на нем темные высокие носки. Полиция не смогла объяснить такую несостыковку.

Тело Павлова с огнестрельным ранением обнаружили 15 августа на веранде его дома в селе Вольное, напоминает телеканал «360». По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В качестве основных версий гибели градоначальника полицейские рассматривают убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием.

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ФОТО: pixabay.com
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