В МВД Украины назвали версии гибели мэра Кривого Рога

Убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием рассматриваются в качестве основных версий гибели мэра украинского Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел», — рассказал Шевченко.

Как отметил представитель МВД, в ближайшее время правоохранители назначат несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, в ходе которой будет определен характер ранения погибшего и установлена точная причина смерти, сообщает телеканал «360».

О смерти Павлова стало известно накануне. Тело градоначальника с огнестрельным ранением обнаружили на веранде его дома в селе Вольное, напоминает Ura.ru. Полицейские назвали в качестве предварительной версии трагедии суицид, однако соратники Павлова по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отвергают этот вариант. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

