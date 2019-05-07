Происшествия

«Положительная динамика»: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

7 мая10:11

Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате инцидента с самолетом Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево. Как отмечают РИА Новости, специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского отмечают у них положительную динамику. Однако стабильно тяжелым остаётся состояние одной из пациенток, подчёркивают «Известия».

Врачи добавляют, что пострадавшим оказывают помощь психологи. Все пассажиры загоревшегося при посадке лайнера перенесли шок, пишет RT.

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Напомним, вечером 5 мая лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку, после воздушное судно вспыхнуло.  На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек, отмечает Ura.ru.

Ранее НСН сообщала, что приоритетной версией в уголовном деле о катастрофе пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, в которой погиб 41 человек, является ошибка пилотов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

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Фото: Imago/ТАСС
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