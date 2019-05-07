«Положительная динамика»: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате инцидента с самолетом Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево. Как отмечают РИА Новости, специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского отмечают у них положительную динамику. Однако стабильно тяжелым остаётся состояние одной из пациенток, подчёркивают «Известия».
Врачи добавляют, что пострадавшим оказывают помощь психологи. Все пассажиры загоревшегося при посадке лайнера перенесли шок, пишет RT.
Напомним, вечером 5 мая лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт из-за технических неполадок. Самолет совершил жесткую посадку, после воздушное судно вспыхнуло. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что приоритетной версией в уголовном деле о катастрофе пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, в которой погиб 41 человек, является ошибка пилотов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
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