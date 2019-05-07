«Положительная динамика»: Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве

Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате инцидента с самолетом Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево. Как отмечают РИА Новости, специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского отмечают у них положительную динамику. Однако стабильно тяжелым остаётся состояние одной из пациенток, подчёркивают «Известия».

Врачи добавляют, что пострадавшим оказывают помощь психологи. Все пассажиры загоревшегося при посадке лайнера перенесли шок, пишет RT.