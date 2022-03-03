Полиция задерживает участников несогласованной акции в Петербурге
Полиция задерживает участников очередной несогласованной антивоенной акции в центре Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Акция проходит на Невском проспекте города у Гостиного двора. По данным очевидцев, задержаны десятки человек.
Несогласованные акции проходят в городе каждый день с 24 февраля. По информации объединенной пресс-службы городских судов, накануне были задержаны около 900 участников.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Накануне Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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