В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками

При проведении домашнего обыска у задержанного обнаружили страйкбольное и пневматическое оружие, для покупки которого лицензия не требуется, а также разнообразные ножи. Согласно чешскому законодательству, за подобные угрозы и одобрение преступных действий школьнику может грозить до трех лет тюрьмы.

Представитель полиции Ян Данек сообщил, что уголовный розыск подал ходатайство о взятии учащегося под стражу, однако суд отклонил его. Старшеклассник останется на свободе в период уголовного расследования, передает «Радиоточка НСН».