В Праге задержан школьник, угрожавший расправой над одноклассниками
Полиция Праги задержала 18-летнего старшеклассника, который неоднократно угрожал своим одноклассникам расправой, сообщает Чешское радио.
Полиция уточнила, что ученик одной из школ района Прага-8 заявил о намерении получить лицензию для приобретения огнестрельного оружия. В ходе расследования выяснилось, что подросток выражал одобрение действиям студента Карлова университета Давида К., который в декабре 2023 года застрелил 14 человек и ранил 25.
При проведении домашнего обыска у задержанного обнаружили страйкбольное и пневматическое оружие, для покупки которого лицензия не требуется, а также разнообразные ножи. Согласно чешскому законодательству, за подобные угрозы и одобрение преступных действий школьнику может грозить до трех лет тюрьмы.
Представитель полиции Ян Данек сообщил, что уголовный розыск подал ходатайство о взятии учащегося под стражу, однако суд отклонил его. Старшеклассник останется на свободе в период уголовного расследования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru