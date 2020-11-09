Полиция задержала срочника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев
9 ноября 202015:07
Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, устроившего стрельбу на военном аэродроме Балтимор под Воронежем.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона. По его словам, Макаров жив.
По данным следствия, в понедельник рано утром 20-летний Макаров убил топором офицера, чтобы завладеть его табельным пистолетом. Затем начал стрелять из него, в результате чего погибли еще два человека, один ранен. Следствие полагает, что причина поступка - нервный срыв.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru