Полиция задержала срочника Антона Макарова, убившего троих сослуживцев

По данным следствия, в понедельник рано утром 20-летний Макаров убил топором офицера, чтобы завладеть его табельным пистолетом. Затем начал стрелять из него, в результате чего погибли еще два человека, один ранен. Следствие полагает, что причина поступка - нервный срыв.



