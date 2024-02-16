Полиция задержала организаторов секты «Царская империя»

Сотрудники полиции задержали организаторов секты «Русская православная церковь - Царская империя» в Ульяновской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сторонники культа действовали в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, в Свердловской области и Поволжье. Возглавляет организацию четырежды судимый Леонид Власов, который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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