Полиция задержала организаторов секты «Царская империя»

Сторонники культа действовали в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, в Свердловской области и Поволжье. Возглавляет организацию четырежды судимый Леонид Власов, который проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста».

Сектанты вербовали людей для создания внутри России независимого государства, где у лидера будут полномочия царя и патриарха.

