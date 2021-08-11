Полиция задержала двух беглецов из изолятора в Подмосковье
Двое из пятерых сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Задержание произошло в Московской области. Не уточняется, кто именно задержан.
Побег произошел в ночь на пятницу, 6 августа. Пятеро заключенных ИВС открутили замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, подозреваемый в громком убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.
МВД России объявило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти Мавриди.
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