Полиция задержала двух беглецов из изолятора в Подмосковье

Задержание произошло в Московской области. Не уточняется, кто именно задержан.

Побег произошел в ночь на пятницу, 6 августа. Пятеро заключенных ИВС открутили замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов - Александр Мавриди, подозреваемый в громком убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

МВД России объявило вознаграждение в 1 млн рублей за информацию, которая поможет найти Мавриди.

