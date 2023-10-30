Полиция задержала более 60 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы установлены, 60 человек задержаны. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Как отметили в ведомстве, сотрудники МВД Дагестана во взаимодействии с другими структурами пресекли нарушения в аэропорту, авиагавань полностью под контролем правоохранителей.
«Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ.
Полицейские продолжают устанавливать всех причастных к беспорядкам.
Ранее местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива, напоминает «Свободная пресса». Из-за беспорядков прием самолетов был приостановлен. Росавиация заявила, что аэропорт в Махачкале будет закрыт до 31 октября, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru