Полиция сообщила о трех погибших при стрельбе в школе в Мичигане

Ранее сообщалось только о нескольких пострадавших.

По данным полиции, еще шесть человек получили ранения. Стрелявший 15-летний школьник совершил выстрелы из полуавтомата. Он задержан.

Предварительно сообщается, что все погибшие были учащимися школы.

