Полиция сообщила о трех погибших при стрельбе в школе в Мичигане
30 ноября 202123:30
Три человека стали жертвами стрельбы в школе в городе Оксфорд штата Мичиган в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось только о нескольких пострадавших.
По данным полиции, еще шесть человек получили ранения. Стрелявший 15-летний школьник совершил выстрелы из полуавтомата. Он задержан.
Предварительно сообщается, что все погибшие были учащимися школы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru