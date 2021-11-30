Полиция сообщила о трех погибших при стрельбе в школе в Мичигане

Три человека стали жертвами стрельбы в школе в городе Оксфорд штата Мичиган в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейская погоня со стрельбой произошла на МКАД

Ранее сообщалось только о нескольких пострадавших.

По данным полиции, еще шесть человек получили ранения. Стрелявший 15-летний школьник совершил выстрелы из полуавтомата. Он задержан.

Предварительно сообщается, что все погибшие были учащимися школы.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ШколаСША
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