Полиция начала поиски напавших на Дмитрия Муратова

Полиция начала поиски напавших на главреда «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в поезде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ.



Отмечается, что ведется установление личностей обоих мужчин.

По данным полиции, двое мужчин зашли в поезд на Казанском вокзале Москвы, заявив, что являются провожающими. После того, как они выплеснули жидкость на Муратова, они выбежали из вагона поезда и скрылись.

Дмитрий Муратов отметил, что ему была оказана помощь врачей на вокзале.





