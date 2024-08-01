Еще одну женщину спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
1 августа 202422:04
Из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле была извлечена еще одна женщина, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Поиски продолжаются», — говорится в сообщении.
Взрыв случился утром, 1 августа. В результате произошедшего центральная часть двух подъездов, от первого до пятого этажа, обрушилась. Уцелевшая часть здания осталась стоять отдельно от разрушенной секции.
После этого произошло вторичное обрушение: на видео, снятых очевидцами, видно, как от стены на втором этаже отваливается и обрушивается вниз, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru