Поиски главы минздрава Омской области продолжились

Квадроцикл мужчины был обнаружен 9 мая в 6,5 километрах от базы, однако самого Мураховского не нашли. В поисках приняли участие около 100 человек, пишет Газета.ру. Местные жители сообщили, что в лесу видели медведей.

В ночь с 9 по 10 мая поиски министра приостановили до утра понедельника, пишет RT.

