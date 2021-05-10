Поиски главы минздрава Омской области продолжились
10 мая 202107:46
Поиски главы минздрава Омской области Александра Мураховского, который пропал 7 мая, возобновились, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД 10 мая.
Мужчина уехал в лес на квадроцикле из деревни Поспелово Большеуковского района, в которой располагалась охотничья база. Около суток знакомые Мураховского искали его своими силами, затем они обратились в правоохранительные органы, сообщали «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru