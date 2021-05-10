Поиски главы минздрава Омской области продолжились

Поиски главы минздрава Омской области Александра Мураховского, который пропал 7 мая, возобновились, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД 10 мая.

Мужчина уехал в лес на квадроцикле из деревни Поспелово Большеуковского района, в которой располагалась охотничья база. Около суток знакомые Мураховского искали его своими силами, затем они обратились в правоохранительные органы, сообщали «Известия».

Пропавшего главу омского Минздрава ищут добровольцы

Квадроцикл мужчины был обнаружен 9 мая в 6,5 километрах от базы, однако самого Мураховского не нашли. В поисках приняли участие около 100 человек, пишет Газета.ру. Местные жители сообщили, что в лесу видели медведей.

В ночь с 9 по 10 мая поиски министра приостановили до утра понедельника, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: instagram.com/vlad_bahov
ТЕГИ:РоссияМинздравОмская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры