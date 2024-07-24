СМИ: Количество погибших при крушении судна в Атлантическом океане выросло до 8

Количество погибших при крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов в Атлантическом океане возросло до восьми, сообщает EFE.

Российское рыболовное судно село на мель у берегов Норвегии

Речь идет о судне Argos Georgia. Известно, что на борту были россияне. Подробности не сообщаются.

Ранее в Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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