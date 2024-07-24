СМИ: Количество погибших при крушении судна в Атлантическом океане выросло до 8
24 июля 202405:01
Количество погибших при крушении рыболовецкого судна у Фолклендских островов в Атлантическом океане возросло до восьми, сообщает EFE.
Речь идет о судне Argos Georgia. Известно, что на борту были россияне. Подробности не сообщаются.
Ранее в Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Количество погибших при крушении судна в Атлантическом океане выросло до 8
- Муж главы Wildberries хочет получить половину в случае раздела имущества
- СМИ: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
- В Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена
- Адвокат: При разводе супруги Бакальчук получат равные доли Wildberries
- СМИ: Байдену потребовалась экстренная помощь после ресторана
- Зеленский: Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее
- Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаеве
- Суд отказался отменить штраф рэперу Vasio
- Туристы не покидают сочинские пляжи, несмотря на грозу и смерчи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru