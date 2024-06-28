СМИ: Подросток случайно попал самокатом в голову пятилетней девочке в Москве

Инцидент произошел 25 июня во дворе многоэтажки. Мальчик выполнял трюки на рампе и, съехав с трамплина, отпустил самокат, который пролетел вперед несколько метров и попал в голову проезжавшей мимо девочке на самокате.

Ребенок с тяжелыми травмами черепа и головного мозга был доставлен в больницу. В материале уточняется, что девочке потребуется трепанация черепа, чтобы снять давление в голове. Мальчика и его родителей ищут правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Ивановской области одиннадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

