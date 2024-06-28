СМИ: Подросток случайно попал самокатом в голову пятилетней девочке в Москве
Подросток, который катался на площадке для скейта на Дмитровском шоссе в Москве, выбросил самокат после трюка и попал в голову пятилетней девочке, сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел 25 июня во дворе многоэтажки. Мальчик выполнял трюки на рампе и, съехав с трамплина, отпустил самокат, который пролетел вперед несколько метров и попал в голову проезжавшей мимо девочке на самокате.
Ребенок с тяжелыми травмами черепа и головного мозга был доставлен в больницу. В материале уточняется, что девочке потребуется трепанация черепа, чтобы снять давление в голове. Мальчика и его родителей ищут правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в Ивановской области одиннадцать человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Подросток случайно попал самокатом в голову пятилетней девочке в Москве
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент
- «Яхту и самолет»: Москвичам рассказали, что можно купить по цене «трешки» в Москве
- Названы города России, в которых больше всего читают и пишут фантастику
- ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- СМИ: Байден и Трамп проведут митинги после президентских дебатов
- Новый батискаф с миллионерами отправят исследовать океан
- Ректор Литинститута: Благие побуждения не оправдывают доносы
- СМИ: Премьер Венгрии проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК
- Украинские военные добровольно сдались в плен на донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru