Подросток открыл стрельбу в школе в США, погибла учащаяся
23 января 202515:45
Подросток открыл стрельбу в школьном кафетерии в Нэшвилле (штат Теннесси, США), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудник полиции Нэшвилла Дон Аарон отметил, что в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, еще двое человек получили ранения.
Сам подросток покончил жизнь самоубийством, сообщили в полиции.
Ранее мужчина, забаррикадировавшийся в квартире в городе Сан-Антонио в штате Техас в США, открыл стрельбу и ранил прибывших на место полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru