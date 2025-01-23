Подросток открыл стрельбу в школе в США, погибла учащаяся

Подросток открыл стрельбу в школьном кафетерии в Нэшвилле (штат Теннесси, США), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.

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Сотрудник полиции Нэшвилла Дон Аарон отметил, что в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, еще двое человек получили ранения.

Сам подросток покончил жизнь самоубийством, сообщили в полиции.

Ранее мужчина, забаррикадировавшийся в квартире в городе Сан-Антонио в штате Техас в США, открыл стрельбу и ранил прибывших на место полицейских. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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