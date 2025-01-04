Четырех человек госпитализировали после стрельбы в Вашингтоне
4 января 202508:38
Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона, после инцидента были госпитализированы четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
«Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин», — отмечается в заявлении.
На месте ЧП находятся детективы, ведется расследование.
Ранее подросток открыл стрельбу в христианской школе Abundant Life в городе Мэдисон американского штата Висконсин, погибли четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru