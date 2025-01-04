Четырех человек госпитализировали после стрельбы в Вашингтоне

Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона, после инцидента были госпитализированы четыре человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Взрослый мужчина и взрослая женщина, обнаруженные на месте преступления, были транспортированы в сознании и с нормальным дыханием. В больницу прибыли еще двое мужчин», — отмечается в заявлении.

На месте ЧП находятся детективы, ведется расследование.

Ранее подросток открыл стрельбу в христианской школе Abundant Life в городе Мэдисон американского штата Висконсин, погибли четыре человека.

