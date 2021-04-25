Подозреваемый в убийстве ФСИН Забайкалья признался и рассказал подробности расправы

Подозреваемому в убийстве начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова 62-летнему подсобному рабочему на охотничьем кордоне приснилось, что гости решили его убить. Поэтому мужчина расстрелял охотников из ружья ТОЗ-34 12-го калибра. Он частично признал свою вину. По мнению источника в правоохранительных органах, подозреваемый находился в момент совершения преступления, в неадекватном состоянии, сообщает Lenta.ru.

Подсобный рабочий уснул после застолья. Когда ему приснился страшный сон, он пробудился и выстрелил в гостей. Генерал Евгений Шихов скончался от огнестрельного ранения в живот. Местный предприниматель 1980 года рождения, оказавшийся в доме, умер от потери крови из-за ранения.

По данным медиков, подозреваемый страдает тяжелым заболеванием, вызванным злоупотреблением алкоголя и нуждается в лечении.

Как заявил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков, 26 апреля подозреваемому предъявят обвинение. Также планируется избрать ему меру пресечения - в виде содержания под стражей.

Накануне стало известно, что в связи с гибелью на охоте начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

