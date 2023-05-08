Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявили обвинение
Подозреваемому в покушении на писателя и политика Захара Прилепина и задержанному правоохранителями Александру Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконных приобретении, хранении, перевозке взрывчатки и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Автомобиль писателя взорвался на трассе, один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. Правоохранители задержали Пермякова, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. По словам подозреваемого, он заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля и привел бомбу в действие дистанционно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru