Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявили обвинение

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Автомобиль писателя взорвался на трассе, один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. Правоохранители задержали Пермякова, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. По словам подозреваемого, он заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля и привел бомбу в действие дистанционно.

