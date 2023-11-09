Пенсионер на «шестерке» сбил женщину с девочкой на переходе под Саратовом
Пожилой пенсионер за рулём ВАЗ-2106 сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в городе Вольске Саратовской области. Об обстоятельствах ДТП рассказали в Госавтоинспекции региона.
Пострадали 39-летнюю женщина и четырехлетняя девочка. Машина наехала на людей сегодня утром на улице Ленина. За рулем «шестёрки» находился гражданин 1938 года рождения.
После наезда автомобиля женщина с девочкой госпитализированы скорой помощью. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по результатам будет принято процессуальное решение.
Очевидцы говорят, что пожилой лихач перед ДТП обогнал впереди идущий автомобиль с явным превышением разрешённой скорости, а также не выполнил требования правил движения на нерегулируемых пешеходных переходах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru