Пенсионер на «шестерке» сбил женщину с девочкой на переходе под Саратовом

Пожилой пенсионер за рулём ВАЗ-2106 сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в городе Вольске Саратовской области. Об обстоятельствах ДТП рассказали в Госавтоинспекции региона.

Пострадали 39-летнюю женщина и четырехлетняя девочка. Машина наехала на людей сегодня утром на улице Ленина. За рулем «шестёрки» находился гражданин 1938 года рождения.

После наезда автомобиля женщина с девочкой госпитализированы скорой помощью. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по результатам будет принято процессуальное решение.

Очевидцы говорят, что пожилой лихач перед ДТП обогнал впереди идущий автомобиль с явным превышением разрешённой скорости, а также не выполнил требования правил движения на нерегулируемых пешеходных переходах.

